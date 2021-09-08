Во время учений в Норильске 8 сентября погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Фото: ТАСС

Во время учений в Норильске 8 сентября, в среду, погиб глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев. Об этом пишет агентство ТАСС.

- С прискорбием сообщаем о том, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев, - рассказали в ведомстве.

По информации РБК, Евгений Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы погиб.

Главе МЧС России было 55 лет.

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