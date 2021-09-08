Граффити с осужденной на 11 лет Марией Колесниковой появилось в Санкт-Петербурге – его быстро закрасили

Граффити с приговоренной к 11 годам тюрьмы белорусской политической активисткой Марией Колесниковой нарисовали неизвестные в Санкт-Петербурге. Фото: Telegram / «ПЬЯTNIЦА»

Граффити с приговоренной к 11 годам тюрьмы белорусской политической активисткой Марией Колесниковой нарисовали неизвестные в Санкт-Петербурге. Однако его быстро закрасили. Фото этого момента опубликовал Telegram-канал «ПЬЯTNIЦА».

Граффити появилось в Некрасовском саду в Центральном районе города. Рядом с рисунком была нанесена надпись «За нашу и вашу свободу». Продержался стрит-арт недолго – всего несколько часов.

Добавим, что Мария Колесникова – одна из лидеров белорусского протеста. Суд Минского района 6 сентября приговорил ее к 11 годам тюрьмы Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Продержался стрит-арт недолго – всего несколько часов. Фото: Константин Леньков / ЗАКС.ру

Марию Колесникову и адвоката Максима Знака признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: части 1 статьи 357 УК - Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти; части 3 статьи 361 УК - Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием СМИ или интернета; части 1 статьи 361-1 УК - Создание экстремистского формирования или руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением.

Максим Знак приговорен к десяти годам колонии усиленного режима.

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