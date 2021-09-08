Песков заявил, что в ходе встречи Лукашенко и Путина 9 сентября не планируется подписание документов об интеграции двух стран. Фото: AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров президентов двух стран, которые запланированы на 9 сентября, не планируется подписание документов об интеграции двух стран, сообщает RT.

- Конечно же, ситуация в Афганистане – это та тема, которая будет на повестке дня. Президенты обменяются мнениями, так как сейчас это в плане международных дел. Это является одним из ключевых, основных вопросов, - отметил Песков.

Он подчеркнул, что основной темой переговоров станут двусторонние российско-белорусские отношения.

Дмитрий Песков также добавил, что в ходе переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко подписание каких-либо документов не планируется.

- Насколько мне известно, документы об интеграции двух стран подписывать не планируется, но я еще раз хотел бы повторить, что будет пресс-конференция, и главы государств проинформируют о темах, которые они обсуждали на встрече, - сказал Песков, передает РБК.

Напомним, что Александр Лукашенко 8 сентября рассказал о том, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным, которые состоятся 9 августа в Москве, будет затронут ряд тем, в числе которых ситуация в Афганистане.

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