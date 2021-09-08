IIHF дисквалифицировала на пять лет главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Фото: Федерация хоккея Беларуси

Независимая дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея (IIHF) объявила о пятилетней дисквалификации президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Соответствующее заявление 8 сентября опубликовано на сайте IIHF.

Решение было принято после десяти месяцев расследования, проведенного Дисциплинарной коллегией IIHF, которая установила, что Басков нарушил Кодекс поведения IIHF.

Коллегия заявила, что есть достаточные доказательства того, что Басков пытался напрямую оказывать влияние на других, чтобы они поддерживали правительство Беларуси, а также угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений, нарушая Правило 1.2.2.1 Кодекса поведения IIHF.

Кроме того, коллегия установила, что Басков злоупотребил своим положением представителя хоккея с шайбой, чтобы поддержать нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко, нарушив статью 5 Олимпийской хартии, согласно статье 2.1 Дисциплинарного регламента IIHF и правилу 1.2.2.4 Кодекса поведения IIHF.

«25 ноября 2020 года IIHF проинформировала ФХБ и Баскова о том, что IIHF начала рассмотрение предполагаемой причастности Баскова к инциденту, который привел к смерти гражданина Беларуси Романа Бондаренко. Инцидент произошел 11 ноября 2020 года на площади Перемен в Минске, где собралась группа людей, чтобы срезать бело-красно-белые ленты, символизирующие политическую оппозицию Беларуси. Бондаренко, гражданин Беларуси, подвергся нападению и получил тяжелые травмы во время инцидента и скончался от этих травм на следующий день», – говорится в заявлении IIHF.

Также в сообщении сказано, что «впоследствии IIHF получила отчеты от Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) и поручила независимой следственной компании провести обзор общедоступной информации относительно предположений о причастности Баскова к инциденту, приведшему к смерти Бондаренко, и любых связанных с этим действий».

«Основываясь на оценке публикаций СМИ, аудиозаписей и фотографий, следственная компания сочла, что несмотря на то, что нельзя исключать присутствие Баскова на месте события, она не нашла доказательства активной причастности Баскова к нападению на Бондаренко. Кроме того, следственная компания упомянула, что Басков считается ярым сторонником президента Беларуси Александра Лукашенко и участвовал в политических митингах в поддержку Лукашенко в 2020 году. В июне 2020 года Басков написал открытое письмо с критикой спортсменов, которые поддержали оппозиционное движение Беларуси. Следственная компания также упомянула о том, что сообщалось, что Басков, будучи в должности спортивного руководителя, уволил несколько «ненадежных» спортсменов и тренеров», – говорится в заявлении на сайте IIHF.

После рассмотрения различных отчетов, обзора всех установленных фактов и после официального слушания с Басковым Комиссия Дисциплинарной коллегии пришла к выводу, что доказательства, предоставленные БФСС дают разумное основание предполагать, что Басков мог присутствовать на месте события 11 ноября 2020 года. Однако, это не было достаточным доказательством причастности Баскова к инциденту, приведшему к гибели Бондаренко.

«Тем не менее Комиссия определила наличие достаточных доказательств того, что Басков пытался напрямую оказывать влияние на других с тем, чтобы они поддерживали правительство, а также угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов из-за их политических убеждений, нарушая Правило 1.2.2.1 Кодекса поведения IIHF, и что он злоупотребил своим положением представителя хоккея с шайбой, чтобы поддержать президента Лукашенко, нарушив статью 5 Олимпийской хартии, согласно статье 2.1 Дисциплинарного регламента IIHF и правилу 1.2.2.4 Кодекса поведения IIHF», – отмечается в заявлении.

Басков отстраняется от всей национальной и международной хоккейной деятельности на пять лет, начиная с 10 сентября 2021 года и заканчивая 9 сентября 2026 года.

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