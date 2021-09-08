Песков подчеркнул, что Россия не ставит вопрос о признании Беларусью Крыма. Фото: РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не ставит вопрос о признании Беларусью Крыма. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Нет, вопрос так не ставится, и президент Владимир Путин никогда подобным образом вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или же не желает, - сказал Песков.

Напомним, что Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи Лукашенко и Путина, которая состоится 9 сентября, не планируется подписание документов об интеграции двух стран.

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