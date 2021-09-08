Лукашенко внес в парламент законопроект о приостановлении действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в парламент законопроект «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения». Об этом 8 сентября сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси», - поясняется в сообщении.

Соглашение определяет механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства Беларуси будут заморожены.

«Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

В ЕС прокомментировали стоимость шенгенских виз для белорусов после приостановления соглашения о реадмиссии

Накануне МИД Беларуси заявил, что республика приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» (подробности).

Лукашенко заранее рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Встреча с президентом России назначена на 9 сентября (подробности).

Лукашенко объяснил ситуацию с мигрантами и предупредил: «Мы тоже скоро развернемся»

Он заявил, что глубина пограничного конфликта началась задолго до обострения 2021 года - с соглашения о реадмиссии (подробности).