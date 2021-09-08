Как будет работать метро в День города в Минске 11 сентября: опубликовано расписание поездов

Метро в Минске в День города 11 сентября будет работать по субботнему графику, правда, интервал движения поездов скорректировали Фото: Павел МАРТИНЧИК

Метро в Минске в День города 11 сентября будет работать по субботнему графику, правда, интервал движения поездов скорректировали, чтобы гостям и жителям было удобнее добираться до мест праздничных гуляний.

«11 сентября 2021 года движение электропоездов на Московской и Автозаводской линиях метрополитена будет организовано по графику субботнего дня с изменением интервала движения поездов до 5 минут с 6.00 до 24.00. Сокращение интервала движения поездов производится для удобства пассажиров», - уточнили в пресс-службе столичной подземки.

Станции Минского метрополитена будут открыты для пассажиров с 5.30 до 0.40. На станции метро «Немига» в период с 20.00 11 сентября и до 0.40 12 сентября 2021 года будут работать все кассы.

Кроме того, пассажиров просят заранее покупать жетоны и проездные билеты в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Минска.

Также в метрополитене напомнили, что на всех станциях проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств.

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