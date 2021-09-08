Минфин России не исключает предоставления финансовой поддержки Беларуси

Минфин России не исключает предоставление финансовой поддержки Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Министр финансов России Антон Силуанов не исключает предоставления финансовой поддержки Беларуси в случае необходимости. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

- Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, обсуждаются различные вопросы поддержки. Но на данный момент наша самая главная задача направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписание так называемых наших стратегических планов по интеграции экономик. Это сегодня является самым главным на повестке дня, - сказал Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума.

Он добавил, что при необходимости белорусским партнерам какие-то виды поддержки могут быть оказаны.

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