В Латвии украли более 3 млн евро, которые предназначались для укрепления границы с Беларусью и Россией. Фото: LETA

В Латвии украли более трех миллионов евро, которые предназначались для укрепления границы с Беларусью и Россией. Об этом пишет Delfi.

Бюро внутренней безопасности Латвии просит прокуратуру начать уголовное преследование в отношении двух сотрудников Пограничной службы, специалиста по техническому надзору и представителей предприятия.

Речь идет о заключенных договорах в рамках строительства инфраструктуры на латвийско-российской границе, а также об обустройстве латвийско-белорусской границы.

В Бюро заявили, что были получены доказательства того, что представители предприятия с целью снизить строительные издержки, договорились о совершении мошеннических действий. В свою очередь, сотрудники Государственной пограничной службы и специалист по технадзору, зная о том, что предприятие подало ложную информацию о выполнении работ, не воспользовались своим правом и не предъявили претензии о неподобающем выполнении договорных обязательств, а вместо этого согласовали работы и утвердили их выполнение.

Всего на данный момент Бюро внутренней безопасности закончило досудебное расследование и попросило начать уголовное преследование в рамках уже пяти уголовных процессов, которые связаны со строительством восточной границы.

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