Федерация хоккея Беларуси отреагировала на решение IIHF дисквалифицировать Дмитрия Баскова на пять лет. Фото: hockey.by

Федерация хоккея Беларуси считает недопустимой позицию Международной федерации хоккея по отстранению руководителя национальной спортивной федерации Дмитрия Баскова от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление с его стороны. Об этом говорится в опубликованном на сайте ФХБ заявлении.

Напомним, что 8 сентября независимая дисциплинарная коллегия Международной федерации хоккея (IIHF) объявила о пятилетней дисквалификации президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Решение было принято после 10 месяцев расследования, проведенного Дисциплинарной коллегией IIHF, которая установила, что Басков нарушил Кодекс поведения IIHF.

«Полагаем, что данное решение было обусловлено постоянно возрастающим на IIHF давлением политических сил, а факты якобы допущенных Басковым нарушений, рассмотренные IIHF на основании отчетов со стороны ряда зарубежных организаций и частных лиц, могут быть трактованы как упреждение со стороны ФХБ нарушения представителями белорусской хоккейной общественности, активно призывающими к деструктивным антигражданским и политическим действиям, пункта 1.2.2.1 Кодекса поведенияI IHF и статьи 5 Олимпийской хартии в части соблюдения ими политического нейтралитета», – отмечается в заявлении Федерации хоккея Беларуси.

Также в федерации отметили, что «ценят работу, проведенную Дисциплинарной коллегией IIHF по всестороннему расследованию инцидентов, связанных с председателем организации Дмитрием Басковым, и решение международной организации об отсутствии доказательств причастности функционера к инциденту, произошедшему в Минске 11 ноября 2020 года».

Вскоре ФХБ примет решение о том, стоит ли обжаловать постановление IIHF в отношении Баскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанне.

Отмечается также, что на данный момент Басков продолжит работу по развитию хоккея в Беларуси на занимаемом им посту председателя федерации хоккея республики.

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