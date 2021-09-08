Представительство Евросоюза заявило демарш МИД Беларуси из-за наплыва мигрантов. Фото: pixabay

Представительство Евросоюза 8 сентября заявило демарш Министерству иностранных дел Беларуси из-за наплыва нелегальных мигрантов. В ЕС считают, что беженцы незаконно пересекают границу со стороны Беларуси и так попадают в Европейский союз.

«Европейская служба внешних действий утверждает, что наблюдаемое 50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, – сказано в сообщении на сайте представительства ЕС. – Для такого резкого роста количества нелегальных переходов границы на рассматриваемом маршруте нет объективных причин. ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

Кроме того, в представительстве Евросоюза подчеркнули, что «нерегулярная миграция не может быть предметом торга» и напомнили условие для политического взаимодействия.

«Европейский союз по-прежнему готов существенно нарастить политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество, а также финансовую помощь Беларуси при условии, что ее власти прекратят репрессии, обеспечат серьезный, заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, в результате которого состоятся свободные и справедливые выборы под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ, а также гарантируют соблюдение верховенства права и прав человека», – заявили в представительстве ЕС.

Напомним, что, по данным Департамента статистики Литвы, с начала года на границе с Беларусью было задержано свыше 4,1 тыс. мигрантов (преимущественно из Ирака) – примерно в 50 раз больше, чем за весь 2020-й (81 человек).

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