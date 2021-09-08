Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 сентября 2021 года: рост новых случаев COVID-19 и еще 12 смертей

Актуальная статистика от Минздрава по ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 8 сентября. За сутки было выявлено 1 760 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 495 578 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 486 человек.

Всего в Беларуси на 8 сентября коронавирусной инфекцией переболели уже 486 734 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 12 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 871 пациент, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 943 тысячи 649. За последние сутки провели 21 970 тестов.

В Минздраве также проинформировали, что первую дозу вакцины против коронавируса получили уже более 1 722 000 человек, из них более 1 430 000 человек прошли полный курс вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Богдан: грипп в Беларуси пока не циркулирует, а Минздрав ожидает подъема заболеваемости коронавирусом.

При этом первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан отметила, что и к гриппу нужно готовиться. (подробности)

В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеванию коронавирусом.

В мире еженедельно регистрируют до 68 тысяч смертей от COVID-19. (подробности)

В Минздраве показали, где хранят поступившую в Беларусь китайскую вакцину от коронавируса.

На складах находятся 1,5 миллиона тонн препарата. (подробности)