Витебский шансонье и спортивный функционер Илья Смунев объявлен в международный розыск. Фото: СК

Известный в Витебске шансонье и спортивный функционер Илья Смунев объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом. Об этом сообщают «Народныя навiны Вiцебска».

Информация о том, что певец Илья Смунев, якобы скрылся от следствия после допроса по делу другого витебского чиновника, появилась в соцсетях. Издание обратилось за подтверждением этой сообщений в Министерство внутренних дел Российской Федерации. Оттуда пришел ответ, из которого следует, что 44-летний гражданин Беларуси, уроженец Витебска Илья Николаевич Смунев действительно находится в розыске по уголовной статье.

Отмечается, что с 2011 года Смунев руководил Витебским центральным спортивным комплексом. Позже он получил пост директора Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта.

В Витебске Смунева больше всего знают как автора песни «Витебск», она когда-то часто звучала на местных частных телеканалах. Начинал свою творческую карьеру с лирики о бандитских разборках, затем переключился на написание песен о патрульно-постовой службе милиции и работе следователей. Также он снял несколько клипов на свои песни, в том числе «Куды батька – туды я» в 2015-м во время президентских выборов и «Слава богу» в 2019-м ко Дню Независимости.