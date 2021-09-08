В Беларуси увеличат производство алкоголя. Фото: pixabay.com

Совет Министров Беларуси принял решение увеличить производство алкоголя, предназначенного для продажи в Беларуси. Постановление об увеличении квот было опубликовано 8 сентября, в среду, на Национальном правовом портале pravo.by.

Годовая квота на шампанское и другие игристые вина останется на прежнем уровне и составит 1,9 миллионов декалитров, рома произведут в объеме 31,5 тысяч декалитров, коньяка – 629 тысяч декалитров, текилы – 14,5 тысяч декалитров, кальвадоса – 16 тысяч декалитров. В 2022 году при этом произведут больше бренди: 200 тысяч декалитров вместо 166.

Норма на непищевой этиловый спирт составит один миллион декалитров, производство антисептических лекарственных средств – 260 тысяч декалитров, ветеринарных – одна тысяча декалитров, дезинфицирующих средств – 546,5 тысяч декалитров.

Некоторые квоты в Совмине решили уменьшить. Так, объем произведенных фруктово-ягодных вин в 2022 году составит 4,657 миллиона декалитров: в 2020-м произвели 4,691 миллиона декалитров. Уменьшат производство и крепленых вин: в 2022 году будет произведено 4,531 миллиона декалитров вместо 4,629 миллиона декалитров.

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