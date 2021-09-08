«Белавиа» начнет летать в Рас-эль-Хайма – это арабский курорт «для бедных». Вот почем билеты и отдых вообще.

С 7 октября «Белавиа» начнет летать из Минска в Рас-эль-Хайма – это в ОАЭ, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе авиакомпании. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам. Из Минска самолет будет вылетать в 4.55 утра, прилетать в Рас-эль-Хайм в 11.25.

Обратные рейсы из эмирата будут осуществляться в 12.25 с прилетом в столицу

Беларуси в 17.10 (время везде местное). Время полета составляет пять с половиной часов.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании, в кассах и у агентов. Ценник на билеты начинается от 196 евро в одну сторону и 338 евро за полет туда-обратно (правда, это тариф LIGHT, он без багажа). Пока летать туда будет новенький самолет Embraer 195-Е2, но если «дело пойдет», борт планируют заменить более вместительным Boeing 737-800.

- Учитывая высокий спрос на перелеты в ОАЭ, мы решили предложить нашим пассажирам новое арабское направление – Рас-эль-Хайма. Эмират отличается более комфортным климатом, здесь много достопримечательностей, которые готовы удивить своей историей, и

мест, где можно активно провести время. К тому же близость эмирата Рас-эль-Хайма

к Дубаю позволит путешественникам составлять комбинированные маршруты с

использованием рейсов Белавиа», – прокомментировал генеральный директор

авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

Рас-эль-Хайма — это более бюджетный (насколько это применимо для ОАЭ) вариант в плане отелей и развлечений, чем Дубай, отмечает портал Onliner.by. Впрочем, сильно сэкономить не получится, для комфортного отдыха советуют ориентироваться на туры в районе $1500 на двоих. Например, турпакет в Рас-эль-Хайму на двоих с проживанием в отеле категории «4 звезды», с завтраками, на первой береговой линии составит приблизительно $1700.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 сентября 2021 года: рост новых случаев COVID-19 и еще 12 смертей. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 8 сентября

Представительство Евросоюза заявило демарш МИД Беларуси из-за наплыва мигрантов. Кроме того, в представительстве ЕС подчеркнули, что «нерегулярная миграция не может быть предметом торга»

Умер Игорь Шкляревский - лучший переводчик стихов Бородулина и Некляева на русский язык. Он умер от последствий коронавируса. Игорю Шкляревскому было 83 года. Он родился в Белыничах на Могилевщине

Федерация хоккея Беларуси отреагировала на решение IIHF дисквалифицировать Дмитрия Баскова на пять лет. Вскоре ФХБ примет решение о том, стоит ли обжаловать постановление IIHF в отношении Баскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанне

В Латвии украли более 3 млн евро, которые предназначались для укрепления границы с Беларусью и Россией. Бюро внутренней безопасности Латвии просит прокуратуру начать уголовное преследование в отношении двух сотрудников Пограничной службы, специалиста по техническому надзору и представителей предприятия

Минфин России не исключает предоставления финансовой поддержки Беларуси. Министр финансов России заявил, что «наш сосед оказался в непростом финансовом положении»

Как будет работать метро в День города в Минске 11 сентября: опубликовано расписание поездов. В связи с проведением праздничных мероприятий составы будут ходить по субботнему графику, но с измененным интервалом

Лукашенко внес в парламент законопроект о приостановлении действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Это сделано в качестве ответа на санкции со стороны ЕС

Песков подчеркнул, что Россия не ставит вопрос о признании Беларусью Крыма. По словам Пескова, Путин никогда подобным образом не ставил вопрос