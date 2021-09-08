В ВОЗ заявили, что ждать завершения пандемии COVID-19 придется еще очень долго Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго, сейчас она все еще находится на своем пике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациями Майкла Райана.

Как отметили представители ВОЗ, главный вопрос в настоящее время – когда можно будет снять режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Это зависит от многих факторов: уровня смертности, темпов распространения, количества госпитализированных с тяжелыми случаями заболевания. Сам же вирус никуда не уйдет – он останется с нами.

– Ожидаю, что вирус будет передаваться еще долгое время. Вопрос заключается в том, как долго будет сохраняться чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Это определяется тем, сколько людей тяжело переносят заболевание, сколько людей убивает вирус и в какой степени мы контролируем его передачу, – отметил Райан.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что пандемия еще далека от завершения и население планеты все еще определенно находится в центре пандемии.

– Конечно, мы все хотим, чтобы она закончилась как можно скорее. Некоторые даже ведут себя, как будто она завершилась. Но она не завершилась, – сказала она.

Общее число зараженных COVID-19 в мире на сегодня превышает 219 млн. Число летальных исходов составляет более 5,5 млн.

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