Жесткая авария в Минске: «Жигули» оказались на боку. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- 8 сентября около 15 часов 20 минут 21-летний водитель автомашины «ВАЗ», двигаясь по Тимирязева со стороны Нарочанской в направлении Радужной, при перестроении совершил попутное столкновение с автобусом городского маршрута, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. - После чего легковушку вынесло за пределы проезжей части, где произошло опрокидывание транспортного средства.

Водителя автомобиля «ВАЗ» для осмотра доставили в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники отдела ГАИ Центрального района г.Минска. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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