Беларусь планирует восстановить «доковидный» уровень железнодорожного пассажирского сообщения с Россией Фото: Надежда БУТОВИЧ

В 2020 году транспортное сообщение между Беларусью и Россией было весьма ограниченным и стало восстанавливаться только в феврале 2021 года, об этом пишет агентство Sputnik со ссылкой на слова премьер-министра Беларуси Романа Головченко во время встречи с главой РЖД Романом Белозеровым.

Как отметил глава правительства, пассажиры в двух странах ждали запуска нового железнодорожного сервиса – теперь можно съездить в Москву и вернуться за один день не летая самолетом. В «доковидное» время между Беларусью и Россией курсировало 28 пассажирских поездов (17 белорусской железной дороги и 11 российской).

– В настоящее время у нас 14 пассажирских поездов, которые курсируют между Беларусью и Россией, – сообщил премьер-министр.

Он также отметил, что железные дороги Беларуси и России увеличили количество вагонов в «Ласточке» и сейчас это фактически спаренный состав.

– С окончательным снятием ограничений на транспортное сообщение, надеюсь, что это произойдет достаточно скоро, мы сможем выйти на восстановление полноценного курсирования пассажирских поездов, – сказал Головченко.

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