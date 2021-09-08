Три российских истребителя Су-30СМ прилетели в Барановичи. Теперь они будут нести здесь боевое дежурство. Фото: Фото: 61 ИАБ.

На аэродром Барановичи для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России, сообщает Минобороны Беларуси. Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве. Планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства.

О планах по совместному боевому дерурству стало известно еще в марте.

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