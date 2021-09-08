В Минске женщина выходила из трамвая - ее сбила машина

В Минске женщина выходила из трамвая и попала под машину. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
На остановочном пункте «Переулок Козлова» по улице Долгобродской в Минске легковушка сбила выходящую из трамвая женщину, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел вечером 8 сентября.
– На трамвайной остановке «Переулок Козлова» водитель Peugeot сбил женщину, которая вышла из трамвая и направлялась к тротуару. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи и ГАИ, – сообщили в ведомстве.
На участке от улицы Ботанической до пер. Козлова наблюдается задержка движения трамваев. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
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