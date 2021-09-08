В Минске женщина выходила из трамвая - ее сбила машина

В Минске женщина выходила из трамвая и попала под машину. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На остановочном пункте «Переулок Козлова» по улице Долгобродской в Минске легковушка сбила выходящую из трамвая женщину, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел вечером 8 сентября.

– На трамвайной остановке «Переулок Козлова» водитель Peugeot сбил женщину, которая вышла из трамвая и направлялась к тротуару. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи и ГАИ, – сообщили в ведомстве.

На участке от улицы Ботанической до пер. Козлова наблюдается задержка движения трамваев. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жесткая авария в Минске: «Жигули» оказались на боку

ДТП с участием автобуса и «Жигулей» произошло на улице Тимирязева (подробности).

Плохой день для машин: в Минске в ДТП попали сразу три авто, а на соседней улице на ходу загорелось Chevrolet

В ГАИ сообщили подробности автомобильных ЧП в столице (подробности).