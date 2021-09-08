МИД Беларуси ответил на демарш представительства ЕС по поводу мигрантов. Фото: БелТА

МИД Беларуси ответил на заявление представительства Евросоюза по фактам незаконных пересечений границы. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Анатолий Глаз, его слова приводит БелТА.

Глаз сообщил, что 8 сентября в МИД Беларуси состоялась рабочая встреча с сотрудниками Представительства, на которой обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на границе. Представитель МИД отметил, что Беларусь продолжает выполнять все международные обязательства в отличие от европейской стороны, чьи представители вводят режим ЧП, чтобы скрыть свои действия от общественности.

– В дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто не может быть. Нет их и в тексте обозначенного заявления представительства ЕС, – заявил представитель МИД.

Глаз также отметил, что Беларусь не имеет ничего общего с увеличением потока нелегальных мигрантов из проблемных регионов, и утверждать, что республика причастна к этому – по меньшей мере, некомпетентно.

По его словам, для Беларуси важнейшей задачей является защита собственных границ. Минск довел до европейских коллег статистику, отражающую работу белорусских пограничников по пресечению каналов незаконной миграции, однако от оппонентов таких сведений так и не было получено.

Ранее сообщалось, что представительство Евросоюза в Минске выразило протест МИД Беларуси в связи с незаконными пересечениями с белорусской стороны в страны ЕС.

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