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Общество8 сентября 2021 20:23

В Подмосковье взорвалась многоэтажка – это был газ, есть жертвы

Два человека погибли
Григорий ГРИБОВ
Визуально видно, что пострадали квартиры как минимум на четырех этажах.

Визуально видно, что пострадали квартиры как минимум на четырех этажах.

Фото: Александр РОГОЗА

В российском городе Ногинск в результате взрыва газа обрушились три этажа многоэтажки — часть внешней стены и перекрытия. Повреждены десятки квартир (эпицентр находился на третьем этаже). Из-под завалов освободили несколько человек, включая двух детей. Пострадавших 9, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщают российские СМИ.

Два человека погибли.

По предварительной версии, взорвался газ - в квартире на втором этаже.

Между тем «Комсомольской Правде» удалось найти очевидца, который в момент взрыва находился во дворе пострадавшего дома.

- Я собаку выгуливал и уже собирался вернуться домой, - рассказывает Александр. - Я был метрах в пятидесяти от того дома, стоял к нему спиной. Когда ваши коллеги из других изданий сейчас пишут, что был хлопок, это неправда. Это было очень громко. Я такого взрыва в жизни не слышал. Меня взрывной волной просто швырнуло на землю - настолько сильно было. А потом сверху полетели камни и куски раскуроченных рам - даже от двух соседних домов. Все затянуло пылью.

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