В Подмосковье взорвалась многоэтажка – это был газ, есть жертвы

Визуально видно, что пострадали квартиры как минимум на четырех этажах. Фото: Александр РОГОЗА

В российском городе Ногинск в результате взрыва газа обрушились три этажа многоэтажки — часть внешней стены и перекрытия. Повреждены десятки квартир (эпицентр находился на третьем этаже). Из-под завалов освободили несколько человек, включая двух детей. Пострадавших 9, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщают российские СМИ.

Два человека погибли.

По предварительной версии, взорвался газ - в квартире на втором этаже.

Между тем «Комсомольской Правде» удалось найти очевидца, который в момент взрыва находился во дворе пострадавшего дома.

- Я собаку выгуливал и уже собирался вернуться домой, - рассказывает Александр. - Я был метрах в пятидесяти от того дома, стоял к нему спиной. Когда ваши коллеги из других изданий сейчас пишут, что был хлопок, это неправда. Это было очень громко. Я такого взрыва в жизни не слышал. Меня взрывной волной просто швырнуло на землю - настолько сильно было. А потом сверху полетели камни и куски раскуроченных рам - даже от двух соседних домов. Все затянуло пылью.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три российских истребителя Су-30СМ прилетели в Барановичи. Теперь они будут нести здесь боевое дежурство

Жесткая авария в Минске: «Жигули» оказались на боку. ДТП с участием автобуса и «Жигулей» произошло на улице Тимирязева

«Белавиа» начнет летать в Рас-эль-Хайма – это арабский курорт «для бедных». Вот почем билеты и отдых вообще. Чартерные рейсы белорусская авиакомпания будет выполнять раз в неделю

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 сентября 2021 года: рост новых случаев COVID-19 и еще 12 смертей. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 8 сентября

Представительство Евросоюза заявило демарш МИД Беларуси из-за наплыва мигрантов. Кроме того, в представительстве ЕС подчеркнули, что «нерегулярная миграция не может быть предметом торга»

Умер Игорь Шкляревский - лучший переводчик стихов Бородулина и Некляева на русский язык. Он умер от последствий коронавируса. Игорю Шкляревскому было 83 года. Он родился в Белыничах на Могилевщине

Федерация хоккея Беларуси отреагировала на решение IIHF дисквалифицировать Дмитрия Баскова на пять лет. Вскоре ФХБ примет решение о том, стоит ли обжаловать постановление IIHF в отношении Баскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанне

В Латвии украли более 3 млн евро, которые предназначались для укрепления границы с Беларусью и Россией. Бюро внутренней безопасности Латвии просит прокуратуру начать уголовное преследование в отношении двух сотрудников Пограничной службы, специалиста по техническому надзору и представителей предприятия

Минфин России не исключает предоставления финансовой поддержки Беларуси. Министр финансов России заявил, что «наш сосед оказался в непростом финансовом положении»

Как будет работать метро в День города в Минске 11 сентября: опубликовано расписание поездов. В связи с проведением праздничных мероприятий составы будут ходить по субботнему графику, но с измененным интервалом

Лукашенко внес в парламент законопроект о приостановлении действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Это сделано в качестве ответа на санкции со стороны ЕС

Песков подчеркнул, что Россия не ставит вопрос о признании Беларусью Крыма. По словам Пескова, Путин никогда подобным образом не ставил вопрос