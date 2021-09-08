Гайдукевич заявил, что на Западе боятся сильного Союзного государства

Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. Фото: БелТА

На Западе не переживают за Беларусь, а боятся сильного Союзного государства. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в эфире телеканала ОНТ.

– Идет боязнь того, что Беларусь и Россия будут сильными. А формула проста: союз с Россией укрепляет суверенитет и государственность Беларуси и укрепляет Российскую Федерацию, – заявил Гайдукевич.

По мнению депутата, о потере независимости страны в результате углубления интеграции с Россией говорят только те люди, которые сами делают все возможное, чтобы Беларусь лишилась своего суверенитета.

– Они хотят, чтобы в отношении страны вводили санкции, чтобы мы вышли из союза, стали под внешнее управление Запада, как Украина, Прибалтика. Это суверенитет в Литве, Украине, когда они не могут самостоятельно принять решение? – задал вопрос Гайдукевич.

По мнению депутата, на Западе боятся, что союзное государство сделает более сильными и Беларусь и Россию, а на суверенитет страны ЕС не интересует.

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