Автомобиль на большой скорости сбил женщину, выходившую из трамвая – видео и подробности

Автомобиль сбил выходившую из трамвая женщину в центе Минска. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На остановке трамвая «Переулок Козлова» по улице Долгобродской в Минске легковушка сбила выходящую из трамвая женщину, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло около 16:45 в среду, 8 сентября.

– Двигаясь по улице Долгобродской со стороны улицы Ботанической в направлении переулка Козлова, водитель автомобиля не остановился перед остановочным пунктом трамвая «Переулок Козлова», в результате чего совершил наезд на женщину, которая выходила из общественного транспорта, – сообщили в ГАИ.

В результате наезда женщина получила телесные травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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