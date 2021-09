«Какую таблетку выберешь ты?» Опубликован первый тизер нового фильма «Матрица: Воскрешение». Он интерактивный

Опубликован первый тизер нового фильма «Матрица: Воскрешение».

Появился первый тизер нового фильма «Матрица: Воскрешение». Сначала демонстрируются красная и синяя таблетки и надпись: The choice is yours («Выбор за тобой»). Кроме того, Warner Bros. запустила сайт WhatIsTheMatrix.com, на котором можно выбрать одну из двух таблеток. В зависимости от выбора появится один из вариантов тизера. Напомним, в «Матрице» красная таблетка освободила Нео. Синяя таблетка заманила бы его в ловушку его ложной реальности. В одном из тизеров говорится: «Это момент для вас, чтобы показать нам, что реально. Сейчас вы верите, что это» …«это первый день в твоей оставшейся жизни, но если ты хочешь этого, ты должен за это бороться». Другой спрашивает: «Вы помните, как вы сюда попали? Вы потеряли способность отличать реальность от вымысла. То, что реально, здесь и сейчас. Все остальное – всего лишь ваш разум, играющий с вами в шутку. Когда фантазии подвергают нас опасности – это становится проблемой. Мы ведь не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал, не так ли?». В превью показаны различные персонажи, которых сыграли Яхья Абдул-Матин, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Джада Пинкетт Смит в роли Ниоби и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити. Планируется, что первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» будет опубликован уже завтра, 9 сентября.

Премьера четвертой части «Матрицы» запланирована на декабрь.

Напомним, первая «Матрица» стала хитом 1999 года. Ривз играет компьютерного программиста Нео, который освободился от Матрицы, потому что он был «Тем, кто мог манипулировать Матрицей». Режиссер последней части — Лана Вачовски. Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

