В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса. Фото: Pexels

По всему миру введено уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса по состоянию на 8 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса.

Тедрос Гебрейесус напомнил о глобальной цели ВОЗ – чтобы в каждой стране к концу сентября было вакцинировано 10% населения, к концу года – 40%, к середине следующего года –70%. И в то время как большинство стран с высоким уровнем доходов уже достигли цели в 40%, ни одна страна с низким уровнем доходов не достигла цели даже в 10%.

– О вакцинном равенстве идет много разговоров, но, к сожалению, действий очень мало. Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать 1 млрд доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них. Производители также обещали приоритизировать механизм Covax на страны с низким уровнем дохода. Хватит с нас обещаний. Мы не хотим обещаний, мы просто хотим вакцины, – сообщил гендиректор ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что 80% введенных доз приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь планирует восстановить доковидный уровень железнодорожного пассажирского сообщения с Россией

В настоящее время между Беларусью и Россией курсируют 14 пассажирских поездов, в доковидное время их было 28 (подробности).

В ВОЗ заявили, что ждать завершения пандемии COVID-19 придется еще очень долго

Главный вопрос – когда можно будет снять режим чрезвычайного положения в области здравоохранения (подробности).