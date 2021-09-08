ФСБ подтвердила информацию об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске

Задержания так называемых "вангеровцев". Кадр оперативной съемки.

В Федеральной службе безопасности подтвердили, что ЦРУ участвовало в операции по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году, о чем ранее сообщил CNN.

- Очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной, — сказал представитель ФСБ. Он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал телеканала носит эксклюзивный характер.

- Еще год назад было расследование Александра Коца в «Комсомольской правде», были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают, — заявил представитель службы.

Он напомнил, что ГУР и СБУ заманили россиян в Беларусь.

- Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко, — добавили в ведомстве.

Этот эпизод ФСБ считает уголовно наказуемым деянием.

- Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем, — сказал представитель службы.

По его словам, удалось установить причастность агентов ГУР к этому эпизоду, а также к недавнему подрыву газопровода в Крыму.

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