В ВОЗ сказали, что делать с масочным режимом: оставить или отменить

Несмотря на вакцинацию, в ВОЗ выступают за сохранение масочного режима. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила позицию организации в отношении масочного режима, транслирует ТАСС.

Так по словам представительницы Всемирной организации здравоохранения, масочный режим в ВОЗ советуют сохранить. Вуйнович подчеркнула, что вакцины защищают привитых от тяжелого течения коронавируса, но, увы, не предупреждают инфицирование. Поэтому в качестве защиты от заражения необходимо сохранять масочный режим.

- Все вакцины сейчас, к сожалению, не могут предотвратить инфекцию. Это означает, что человек может заразиться. Из-за этого мы рекомендуем и дальше соблюдать масочный режим и дистанцию, - добавила представитель ВОЗ.

Кроме того Вуйнович напомнила, что часто COVID-19 протекает бессимптомно. А во внимании ученых и фармразработчиков сейчас не только вакцины, но и лекарства от «ковида».

- Пандемия подобных масштабов требует и одного, и второго (и вакцины, и лекарств - Прим.). Мы не можем остановиться на чем-то одном, - заключила представитель ВОЗ.

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