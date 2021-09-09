СМИ: Беларусь намерена взять $3 млрд в Евразийском фонде стабилизации и развития

Источники РБК утверждают, что Беларусь хочет взять кредит до 3 миллиардов долларов в ЕСФР. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Появилась информация о том, что Беларусь намерена обсудить привлечение до 3 миллиардов долларов в Евразийском стабфонде. Об этом информирует российский ресурс РБК со ссылкой на собственные источники в белорусском правительстве.

Так сообщается, что белорусскими властями обсуждается возможность по привлечению кредита на сумму до 3 миллиардов долларов частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Уточняется, что именно этот вопрос является одной из тем переговоров с Россией. Также и в Евразийском стабфонде подтвердили ресурсу, что с Беларусью проводились предварительные консультации. Хотя и уточнили, что на данный момент «говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления преждевременно».

- Представителями ЕФСР в настоящий момент проводятся предварительные консультации с властями Беларуси по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе, - прокомментировали в фонде.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявлял, что российской стороной обсуждаются «различные вопросы» поддержки экономики. По словам российского министра финансов из-за того, что «наш сосед оказался в непростом финансовом положении» в России не исключают предоставления финансовой поддержки Беларуси.

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