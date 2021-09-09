Новое заявление МОК по ситуации произошедшей с Тимановской на Олимпиаде в Токио

Расследование по ситуации с Тимановской продолжается, сообщили в МОК.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Стало известно о том, что расследование ситуации на Олимпийских играх в Токио с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской еще не завершено, сообщает телеграм-канал МТРК «Мир» в Беларуси.
Как заявили в МОК, дисциплинарной комиссией еще ведется расследование.
- Дисциплинарная комиссия продолжает расследование, мы проинформируем вас о том, когда оно завершится и будут оглашены выводы, - цитирует ресурс слова Джеймса Маклауда, директора МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что МОК проводит дисциплинарное разбирательство по ситуации с белорусской легкоатлеткой. А в Международном олимпийском комитете не исключают возможность дисциплинарных мер против НОК Беларуси из-за ситуации произошедшей с Кристиной Тимановской на Играх в Токио.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Тимановская объяснила, почему решила не возвращаться из Токио в Беларусь.
Кроме того, белорусская спортсменка в интервью японскому телеканалу NHK рассказала, что не чувствует себя в безопасности даже в Польше (подробности).
Кристина Тимановская впервые после Олимпиады выступила под флагом Беларуси: вот какое место заняла на турнире в Польше и что сказала после финиша.
Спортсменка приняла участие в спринтерском двоеборье - бегуньи преодолели сначала 100, а затем 200 метров, их результаты были преобразованы в очки (подробности).
Кристина Тимановская заявила, что намерена поменять спортивное гражданство.
Сейчас она находится под охраной в Варшаве (подробности).
Еще одна спортсменка из Беларуси эмигрировала в Польшу, она также была замешана в скандале, связанном с Олимпиадой в Токио.
Об этом сообщают польские СМИ (подробности).