Белорусские футболисты снова проиграли сборной Бельгии в отборочном марте на ЧМ-2022

Беларусь уступила Бельгии в отборе на ЧМ-2022. Фото: БФФ

Сборная Беларуси по футболу вновь уступила команде Бельгии на отборочном матче ЧМ-2022 по футболу, сообщает «Спорт РИА-Новости».

Встреча проходила в Казани и закончилось со счетом 0:1 в пользу бельгийцев.

Напомним, это уже четвертое поражение белорусов в текущем отборочном цикле, и третий проигрыш к ряду. Однако необходимо заметить, что при первой встрече бельгийцы обыграли сборную Беларуси со счетом 8:0, проигрыш 8 сентября хотя бы не такой разгромный.

Победный гол Бельгии принес футболист Деннис Прат, забивший гол на 33-ей минуте матча.

Следующий матч белорусов будет выездным, 8 октября они сыграют против сборной Эстонии.

Главный тренер белорусской сборной Георгий Кондратьев после матча пояснил, что игроки выполнили установку на матч, а главное - «не боялись играть».

- Мы отдали сегодня все силы на поле - тяжело играть в таком графике. Что могли мы делали сегодня на поле. Хотелось бы, что в атаке больше создали, маловато мы сегодня создали моментов у ворот соперника... А так что договаривались с ребятами, все сыграли на поле - дисциплинировано и строго, - указал он и добавил. - Работать практически пока не получается, мы только восстанавливаем ребят и подводим их к играм - психологию ломаем! Самое главное, что не боятся играть.

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