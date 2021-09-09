Лукашенко рассказал об особенных отношениях между белорусами и народом Таджикистана

Лукашенко поздравил президента Таджикистана с Днем Государственной независимости. Фото: БелТА

В Таджикистане 9 сентября празднуют День Государственной независимости. С государственным праздником президента Эмомали Рахмона поздравил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента.

Поздравления Лукашенко направил от себя лично и от имени народа Беларуси. В поздравительной телеграмме Александр Лукашенко высоко оценил политику президента Рахмона. Заметил, что за годы суверенитета благодаря мудрой и взвешенной политике Эмомали Рахмона в Таджикистане «удалось обеспечить мир и согласие в обществе», была построена современная, устремленная в будущее страна. И сегодня, по мнению Лукашенко, Таджикистан - государство «занимающее достойное место на мировой арене».

В своем поздравлении Александр Лукашенко еще уделил внимание белорусско-таджикским отношениям, сказал о неоценимости вклада президента Таджикистана в укрепление дружбы двух стран и народов.

- В основе этих дружеских отношений лежат не только общность целей и интересов, но и особенные, по-родственному теплые отношения, сложившиеся между народами Беларуси и Таджикистана, - говорится в поздравлении.

В конце Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону «доброго здоровья и успехов в осуществлении всех планов и начинаний». А жителям Таджикистана пожелал в День Государственной независимости «стабильности, процветания и благополучия».

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