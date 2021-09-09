В Минске ГАИ ловит нарушителей по видео из автобусов: вот как об этом предупреждают водителей

Желтый знак предупреждает водителей, что в полосе для общественного транспорта идет фиксация нарушений. Фото: "Минск-Новости"

Правоохранители рассказали, как в Минске будут отслеживать нарушителей ПДД в «А»-полосе, выделенной для движения общественного транспорта, пишут «Минск-Новости».

Так сообщается, что для распознавания нарушителей ПДД в общественном транспорте столицы установили специальные технические комплексы фиксации. «Аппаратура» уже установлена в салонах общественного транспорта, который курсирует по улице Притыцкого.

- Контроль за автомобилями необоснованно движущимися в полосе для общественного транспорта либо припаркованными с нарушениями осуществляется на участке от улицы Жудро до улицы Лещинского в обоих направлениях, - прокомментировали в отделе технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В общественном транспорте Минска установили комплексы, распознающие нарушителей ПДД. Фото: "Минск-Новости"

Водителей об этом оповещают специальные желтые информационные знаки. Они закреплены на опорах освещения и похожи на знаки «фоторадара», сообщают, что на участке в автоматическом режиме идет фиксация нарушений ПДД.

- Пока что контроль ведется в тестовом режиме, - уточнили в ГАИ.

Система фиксации в «А»-полосе схожа с комплексом «ПаркРайт»: распознает регистрационные номера ТС во время движения. Нарушителям, как и после фоторадара, будут приходить «письма счастья» со штрафами. И уже приходят! По информации ГАИ, только за август на улице Притыцкого было выявлено более 500 нарушений ПДД. А на улице Бобруйской в Минске за август было зафиксировано свыше 800 фактов нарушения правил парковки.

Нарушителям ПДД в полосе "А" будут приходить "письма счастья". Фото: ГАИ Минска

Систему будут подключать и на других столичных улицах. Например, мониторить начнут полосу общественного транспорта на улице Немиге на участке от Городского Вала до проспекта Победителей и на улице Богдановича: от проспекта Победителей до моста через реку Свислочь.

- На данных участках уже установлены информационные знаки. Водителям, периодически нарушающим правила проезда, остановки и стоянки необходимо обратить на это внимание, - добавили в отделе технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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