Фотофакт. Лукашенко прилетел в Москву: чего ждать от переговоров с Путиным

Лукашенко 9 сентября прилетел в Москву. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

В четверг, 9 сентября, телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко подтвердил, что встреча президентов в Москве состоится. Так около 10.00 часов в пресс-службе сообщили о том, что Лукашенко вылетел в Москву и опубликовали фото самолета. А уже после 11.00 часов сообщили, что Лукашенко прилетел в Москву.

Чего ждать от переговоров Лукашенко и Путина? Ранее в белорусском правительстве и Кремле, как подтвердили, так и опровергли некоторые темы предстоящей встречи.

Например, накануне Александр Лукашенко 8 сентября на встрече с главой Комитета нацбезопасности Казахстана Каримом Масимовым заявил, что на переговорах с Путиным будет обсуждаться ситуация в Евразийском экономическом союзе и «ситуация, связанная с Афганистаном, влиянием афганского фактора на Центральную Азию, Россию».

Ранее еще обозначалось, что на встрече будут анализировать выполнение союзного договора.

Не так давно еще вице-премьер Беларуси Николай Снопков заявлял о полной готовности союзной программы по созданию единого рынка газа Беларуси и России. Уточнял, что стороны «вышли на финишную прямую» и консенсус найден по всем 28 картам.

А вот заявление посла Беларуси в России о том, что Лукашенко и Путиным в Москве 9 сентября состоится подписание дорожных карт интеграции было опровергнуто. В диппредставительстве заметили, что это было некорректной интерпретацией его слов в ряде СМИ. А на самом деле «совместная работа сторон над союзными программами продолжается в конструктивном ключе», а 9 сентября о результатах только доложат Путину и Лукашенко.

Лукашенко 9 сентября прилетел в Москву. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Подписать же программы на президентском уровне планируется на Высшем госсовете Союзного государства. Заседание которого пока не назначено на конкретную дату, но планируется на октябрь - ноябрь.

Не исключается, что на переговорах Лукашенко и Путин будут обсуждать и проведение масштабных белорусско-российских учений «Запад - 2021». Тем более, что активная фаза и практическая часть совместных стратегических учений стартует уже 10 сентября, как ранее уточняли в Минобороны Беларуси.

Кроме того, есть вероятность, что не останется в стороне во время переговоров президентов России и Беларуси тема санкций в отношении Беларуси. А также работы транспортной отрасли и пандемия, хотя официально эти темы и не заявлялись, но все же они фигурировали и во время последних переговоров и встреч.

Последний раз Путин и Лукашенко лично встречались в начале июля в Санкт-Петербурге. Таким образом эти переговоры станут пятой по счету личной встречей в 2021-ом году. Ранее они встречались в феврале, апреле, мае и июле: все переговоры проходили в России. Также президенты двух стран регулярно общаются по телефону.

Еще в телеграм-канале «Пул Первого» уточнили, что визит Александра Лукашенко в Россию начался утром 9 сентября, но его встреча с Владимиром Путиным состоится только вечером того же дня.

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