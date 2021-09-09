Госсекретарь Совбеза Беларуси допустил размещение в Таджикистане воинского контингента стран ОДКБ

Александр Вольфович заявил, что ситуация в Афганистане непосредственно затрагивает Беларусь. Фото: sb.by

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси допустил, что в Таджикистане может быть размещен воинский контингент стран ОДКБ, пишет sb.by. По мнению Александра Вольфовича, это может произойти в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном.

Госсекретарь Совбеза Беларуси заметил, что «очаг нестабильности непосредственно соприкасается с зоной ответственности - ОДКБ». Вольфович также подчеркнул, что странам-членам ОДКБ в этом вопросе необходимо выработать четкую, единую, эффективную позицию по реагированию на возникший кризис.

- Дальнейшее обострение и непредсказуемость обстановки не исключают в том числе принятия решения о размещении воинских контингентов государств-членов организации на территории Таджикистана, - указал он.

Воинский контингент стран ОДКБ может появиться в Таджикистане для охраны таджикско-афганской границы.

Однако госсекретарь Совбеза Беларуси не уточняет в интервью готовность Беларуси, как члена ОДКБ, направить белорусских военнослужащих в Таджикистан. Не говорит Вольфович и о том, каким может быть размер воинского контингента. Но замечает при этом, что ситуация непосредственно затрагивает Беларусь.

- В первую очередь это касается возможного нарастания потока афганских беженцев в страны Евросоюза и их «выдавливания» в Беларусь с дальнейшим ухудшением внешнеполитического фона, легализации в Восточно-Европейском регионе членов террористических организаций и группировок, вербовки в ряды радикальных исламистских формирований белорусских граждан, активизации в стране оборота средств преступной деятельности, - предупредил он.

Ранее Александр Лукашенко «беженцы из Афганистана будут идти через Беларусь».

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