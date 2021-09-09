Почти лето! Без дождей и тепло до +27: погода в Беларуси на 10 сентября и выходные

На выходных в Беларуси будет теплая погода почти без осадков. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, какой будет погода в Беларуси в пятницу, 10 сентября, и ближайшие выходные. Прогноз опубликовал ресурс pogoda.by. Так сообщается, что 10 сентября потеплеет до +26 градусов, а на выходных будет еще жарче!

Синоптики прогнозируют, что в Беларуси в пятницу, 10 сентября, будет сохраняться влияние области повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в теплой воздушной массе. Ожидается небольшая облачность, но при этом будет без осадков. Ночью только местами будет +4…+6 выше ноля, но в среднем около +7…+13 тепла. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

Выходные также обещают подарить белорусам еще немного летнего тепла. Влиять на погоду 11 и 12 сентября по-прежнему будет область повышенного атмосферного давления, сформировавшаяся в теплой воздушной массе. Только в воскресенье, 12 сентября, в северо-западных регионах прогноз сменится переменной облачностью из-за влияния малоактивных атмосферных фронтов.

Суббота, 11 сентября, обещает быть теплой и без осадков. В ночные часы термометры покажут +6…+13 градусов, а днем потеплеет до +22…+27 выше ноля.

В воскресенье, 12 сентября, в Беларуси - еще немного молодого бабьего лета. Ночью снова около +6…+13, а днем тепло до +22…+27 градусов. Однако и задождит - кратковременные осадки ожидаются в северо-западных районах.

Также на пятницу и выходные в ночные часы и по утрам прогнозируется сгущение туманов - водителям об этом не стоит забывать!

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