Пользователей электросамокатов и моноколес планируют приравнять к пешеходам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел планируют внести изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми пользователей электросамокатов и моноколес хотят приравнять к пешеходам. Об этом в интервью газете «Республiка» рассказал начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Шевченко.

В действующей на сегодняшний день редакции ПДД пользователи моноколес и электросамокатов не относятся к какой-либо отдельной группе участников дорожного движения – изменениями в Правилах дорожного движения их приравняют к пешеходам. На подобных устройствах нужно будет передвигать по велодорожке, если же она отсутствует, то по тротуару, пешеходной дорожке или же обочине, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения.

Для того, чтобы участвовать в дорожном движении, пользователям моноколес и электросамокатов нужно будет соответствовать некоторым требованиям: возможная скорость не должна превышать 25 км/ч, тормозная система и рулевое управление должны быть исправны, также необходимо наличие фары или фонаря для движения в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Передвигаться на моноколесе и электросамокате запретят лицам, которые младше 12 лет, а также гражданам в состоянии алкогольного опьянения. Пересечение дороги на таких устройствах должно будет осуществляться со скоростью идущего шагом пешехода. Пользователям моноколеса и электросамоката нужно будет заблаговременно снизить скорость, чтобы выезжать на перекресток, для обеспечения полной безопасности.

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