Гендиректор ВОЗ призвал продлить мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца 2021 года

Мораторий на дополнительные дозы вакцин от коронавируса нужно продлить до конца 2021-го года, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мораторий на дополнительные дозы вакцин от коронавируса нужно продлить до конца 2021-го года, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщается на сайте Центра новостей ООН.

– Месяц назад я призвал к глобальному мораторию на бустерные дозы как минимум до конца сентября, чтобы провести в первую очередь вакцинацию наиболее уязвимых людей во всем мире, которые не получили даже первую дозу. С тех пор глобальная ситуация мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать не менее 40% своего населения, – пояснил глава ВОЗ.

Он добавил, что третья (бустерная) доза может понадобиться только небольшим группам населения с ослабленным иммунитетом. На данный момент позиция ВОЗ по этому вопросу такова: нет необходимости в широком использовании бустерных доз вакцин, в частности, среди здоровых людей, которые были полностью привиты.

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