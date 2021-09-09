Комитет госконтроля: Под видом новой запчасти к томографу в минскую больницу пытались поставить восстановленную

В Комитете госконтроля заявили, что зарубежная компания под видом новой запчасти к томографу пыталась поставить в минскую больницу восстановленную. Фото: КГК

В Комитете Государственного контроля Беларуси сообщили, что зарубежная компания под видом новой запчасти к томографу пыталась поставить в минскую больницу восстановленную. Подробности опубликовали на официальном сайте ведомства.

- Комитетом государственного контроля был выявлен факт несоблюдения зарубежной компанией условий договора по поставке минской больнице новой запчасти к магнитно-резонансному томографу, стоимость которой около 88 тысяч евро. Удалось установить, что серийные номера на упаковке и на дорогостоящей запчасти не совпадали. Выяснилось, что ранее запчасть уже эксплуатировала в европейских клиниках и затем была восстановлена, - прокомментировали в ведомстве.

В Комитете госконтроля отметили, что после вмешательства государственных контролеров, минское учреждение здравоохранения отказало зарубежному поставщику в приемке и монтаже б/у запчасти к томографу.

Материалы по данному факту переданы в Департамент финансовых расследований для дачи правовой оценки.

В ведомстве добавили, что белорусские учреждения здравоохранения иногда закупают бывшие в употреблении запчасти, стоимость которых незначительно ниже, чем у новых, но срок эксплуатации во много раз короче.

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