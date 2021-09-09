«Запад-2021»: Беларусь пригласила на учения международных наблюдателей. Фото: Минобороны

Беларусь пригласила представителей ряда стран и международных организаций для наблюдения за белорусско-российскими учениями «Запад-2021». Такое заявление сделал 9 сентября на брифинге начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси генерал-майор Олег Воинов.

Напомним, что учения «Запад-2021» пройдут 10-16 сентября.

– Несмотря на то, что в соответствии с Венским документом (2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности) приглашение наблюдателей на учение «Запад-2021» не является обязательным, Республика Беларусь с целью повышения мер транспарентности и открытости на добровольной основе с соблюдением принципа паритета пригласила в качестве наблюдателей представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ, – рассказал глава департамента Минобороны, его цитирует ТАСС.

Воинов добавил, что наблюдать за учениями также пригласили представителей ООН, Международного комитета Красного Креста, военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси. Кроме того, по его словам, для наблюдения и освещения в масс-медиа активной фазы учений «Запад-2021» аккредитовано около 60 представителей СМИ, из них 23 – иностранных.

Он отметил, что «никаких других учений в этот период на территории Беларуси проводится не будет». После завершения в срок до 30 сентября личный состав, вооружения, военная и спецтехника Вооруженных сил Беларуси возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных сил России, участвующие в учении, покинут территорию Беларуси.

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