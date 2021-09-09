Владимир Макей на встрече с послом Ватикана в Беларуси обсудил недопустимость разжигания религиозной нетерпимости. Фото: МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 9 сентября, в четрвег, провел встречу с апостольским нунцием в Беларуси, архиепископом Анте Йозичем. Информация об этом была опубликована на сайте МИД Беларуси.

- Во время встречи была подчеркнута незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости и важность сохранения в стране этноконфесионального согласия в целом. В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным, исключительно субъективным, попыткам нарисовать иначе ситуацию, - говорится в сообщении.

В МИД Беларуси добавили, что стороны также обсудили гуманитарное сотрудничество и взаимодействие двух государств в международных организациях.

- Владимир Макей подтвердил традиционную нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом. На встрече удалось договориться и далее поддерживать искренний и транспарентный диалог по всем вопросам, которые связаны с активизацией белорусско-ватиканского взаимодействия и укрепления межконфессионального согласия, - подчеркнули в МИД.

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