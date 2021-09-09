Фотофакт: памятник танку Т-72 появился в Новогрудке

Фотофакт: памятник танку Т-72 появился Новогрудке. Фото Александра Стадуба, "Ваяр"

Памятник танку Т-72 появился в Новогрудке в преддверии Дня танкистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Макет легендарной многотонной машины установлен напротив войсковой части в память о воинах-танкистах, освобождавших город.

Танк Т-72 неоднократно назывался одним из лучших в своем классе. Фото Александра Стадуба, "Ваяр"

– Эти памятники символизируют воинскую доблесть и славу, преемственность славных боевых традиций между нынешним и прошлыми поколениями защитников Отечества. В годы Великой Отечественной войны бронетанковые и механизированные войска внесли значительный вклад в разгром врага человечества – фашизма, – сказал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Танк Т-72 сочетает в себе высокую огневую мощь, защищенность и подвижность, он неоднократно назывался одним из лучших в своем классе.

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