«Белнефтехим» приостановил до 13 сентября прокачку российской нефти в Европу. И вот почему

«Белнефтехим» приостановил до 13 сентября прокачку российской нефти в Европу. Фото: ТАСС

«Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии. Об этом рассказал агентству ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

- До 13 сентября «Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии по причине приема партии нефти по нефтепроводу Одесса-Броды на территорию Беларуси, - рассказал Демин.

Данную ситуацию также прокомментировали в «Белнефтехиме».

- Никакой экстренности нет. Все штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти, без ущерба для прокачки необходимых объемов в направлении Венгрии. Тем более отмечается даже профицит технических возможностей, что при необходимости позволяет увеличить объемы прокачки при желании партнеров, - сказали в концерне.

И уточнили, что по нефтепроводу Одесса-Броды принимается нефть в рамках долгосрочных контрактов с азербайджанскими партнерами.

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