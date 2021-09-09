Перед встречей Путина и Лукашенко 9 сентября в Кремле обеззараживают воздух

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 сентября проведут переговоры в Москве. Фото: Telegram "Пул первого"

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 сентября проведут переговоры в Москве. Лукашенко уже прибыл в российскую столицу.

«К переговорам Лукашенко и Путина и к их пресс-конференции все готово. Почти все... В кремлевских залах перед появлением здесь глав государств обеззараживают воздух», – сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Перед встречей Путина и Лукашенко в Кремле обеззараживают воздух. Фото: Telegram "Пул первого"

Напомним, что в ходе встречи стороны намерены обсудить двусторонние российско-белорусские отношения и ситуацию в Афганистане. Также глава МИД Беларуси Владимир Макей ранее сообщал, что подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Беларуси и России – это главный вопрос на предстоящей 9 сентября встречи президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

Читайте также:

Песков рассказал, что Путин и Лукашенко проведут часть переговоров за рабочим обедом

Президент Беларуси уже прибыл в Москву (подробности).

Фотофакт. Лукашенко прилетел в Москву: чего ждать от переговоров с Путиным

В четверг, 9 сентября, Александр Лукашенко снова встречается с президентом России - пятый раз с начала года (подробности).

Лукашенко заранее рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Встреча с президентом России назначена на 9 сентября (подробности).

Стало известно, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече 9 сентября

Глава МИД Беларуси напомнил, что в свое время было принято решение проанализировать выполнение союзного договора (подробности).