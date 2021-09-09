Песков рассказал, что Путин и Лукашенко проведут часть переговоров за рабочим обедом. Фото: president.gov.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко часть переговоров проведут за рабочим обедом. Песков также уточнил, что встреча президентов двух стран начнется после 17 часов. Об этом пишет агентство ТАСС.

- Где-то после 17 часов мы ожидаем начало рабочего визита президента Александра Лукашенко, его беседы с главой российского государства. Сначала будет беседа президентов двух стран, а затем они ее продолжат за рабочим обедом. По окончании общения запланирована совместная пресс-конференция, - сообщил Песков.

Он также обратил внимание на то, что перед переговорами с Лукашенко Путин проведет заседание оргкомитета «Победа».

Ранее в телеграм-канале «Пул Первого» написали, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже прибыл в Москву.

Лукашенко уже прилетел в Москву. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

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