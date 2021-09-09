Госпогранкомитет сообщил, что еще одно животное пострадало от литовской колючей проволоки на границе. Фото: Delfi
В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что еще одно животное пострадало от литовских ограждений. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.
- Пограничники заставы «Заболоть» Лидского пограничного отряда нашли еще одно животное, которое застряло в колючей проволоке. Случай произошел неподалеку от того места, где не так давно жертвой установленного литовской стороной заграждения стал лось. На этот раз в «концертине» запуталась лосиха, - прокомментировали в ведомстве.
В ГПК добавили, что израненному животному удалось выбраться и убежать в белорусские леса.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Госпогранкомитете сообщили о первых жертвах колючей проволоки на границе с Литвой и опубликовали жуткие кадры.
Вот кто пострадал на белорусско-литовской границе из-за концертины. (подробности)
Фотофакт. Литва получила колючую проволоку от Эстонии и продолжила строить забор на границе с Беларусью.
Заграждение строят из колючей проволоки - концертины, которую Литве предоставили другие страны. (подробности)
Колючая проволока не спасает: нелегальные мигранты умудряются перебираться в Литву на участках, где построено спиральное заграждение.
Проволока позволяет выиграть время, и пограничники успевают задержать нелегалов. (подробности)