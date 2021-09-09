Госпогранкомитет сообщил, что еще одно животное пострадало от литовской колючей проволоки на границе. Фото: Delfi

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что еще одно животное пострадало от литовских ограждений. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Пограничники заставы «Заболоть» Лидского пограничного отряда нашли еще одно животное, которое застряло в колючей проволоке. Случай произошел неподалеку от того места, где не так давно жертвой установленного литовской стороной заграждения стал лось. На этот раз в «концертине» запуталась лосиха, - прокомментировали в ведомстве.

В ГПК добавили, что израненному животному удалось выбраться и убежать в белорусские леса.

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