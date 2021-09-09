Турция отменила ПЦР-тест для въезда в страну детей младше 12 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Турции смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет. Так, они могут путешествовать без ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщило МВД республики.

«Дети в возрасте до 12 лет при въезде в Турцию освобождаются от требования предоставить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест», – отмечается в сообщении МВД Турции, его цитирует «РИА Новости».

Ранее непривитым туристам старше шести лет для въезда в Турцию нужна была справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения. Можно было предъявить справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода.

Тем, кто сделал прививку от коронавируса, в том числе и вакциной «Спутник V», достаточно показать сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента получения второго компонента препарата должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию.

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