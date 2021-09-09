Стало известно, когда в Минске завершится сезон фонтанов Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске 24 сентября, в пятницу, завершится сезон работы фонтанов. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал генеральный директор «Минскзленстроя» Игорь Кушнеревич.

После отключения фонтанов их ждет консервация на зиму, текущий ремонт, временный демонтаж, а также перемещение на базы предприятия отдельного оборудования. В межсезонье эксплуатирующая организация займется ремонтов фонтана у кинотеатра «Киев». Ожидается, что уже в 2022 году он вернется в строй.

Всего на обсаживании «Минскзеленстроя» находятся 37 фонтанов. Специалисты отметили, что фонтаны могут быть отключены в случаях выпадения дождя интенсивностью более 5 мм в час, температуре воздуха ниже +10 градусов, а также при усилении ветра порывами более 10 м/с.

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