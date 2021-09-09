Россия экстрадирует брестчанина Вадима Дубойского: его обвиняют в массовых беспорядках в Беларуси Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Суд в российском Белгороде 9 сентября вынес решение об экстрадиции из РФ в Беларусь брестчанина Вадима Дубойского, сообщает БелаПАН.

Адвокат Дубойского планирует обжаловать это решение суда. Кроме того, российские правозащитники намерены обратиться с этим делом в Европейский суд по правам человека.

Дубойского задержали и избили в августе прошлого года в Бресте. Его освободили без каких-либо документов. Мужчина снял побои, после чего в отношении него завели дело по статье 293 УК (массовые беспорядки).

Осенью 2020-го Дубойский уехал из Беларуси. 12 апреля его задержали в России, а 16 апреля заключили под стражу в СИЗО-3 Белгорода.

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