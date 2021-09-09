Доллар и евро подешевели: курсы валют в Беларуси на 9 сентября

Актуальные курсы валют в Беларуси 9 сентября Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 9 сентября, прошли торги. Доллар и евро подешевели, а российский рубль подрос. Информация об этом была размещена на сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,009 и теперь стоит 2,5104 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0132 и теперь стоит 2,9688 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,006 и теперь стоит 3,4364 белорусского рубля.

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